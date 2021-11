Decreto fisco, alt a cashback e al fondo per genitori separati

Sfuma il piano del M5s di rilanciare il cashback attraverso il decreto fiscale e anche quello della Lega di un fondo per genitori lavoratori separati o divorziati. I due emendamenti al decreto fisco, uno del senatore 5s Gianmauro Dell'Olio e l'altro, con il leader leghista Matteo Salvini primo firmatario, sono stati dichiarati inammissibili dalla Commissione Finanze del Senato.

Il M5s proponeva il sistema di rimborsi per gli acquisti digitali, senza indicare gli oneri. La Lega prevedeva 10 milioni per il 2021 per garantire un assegno fino a 800 euro mensili se l'altro genitore cessa o riduce il mantenimento per l'emergenza Covid.