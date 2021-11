Commercio: Istat, volume vendite torna ai livelli pre-pandemia

Nel mese di settembre "Il livello dell'indice destagionalizzato in volume, grazie alla dinamica positiva degli ultimi mesi, raggiunge, per la prima volta dall'inizio dell'emergenza sanitaria, il livello di febbraio 2020". A segnalarlo è l'Istat.

"Anche il terzo trimestre dell'anno si conclude con una crescita su base congiunturale, che segue l'andamento positivo dei primi due trimestri - aggiunge l'Istat - gli aumenti, trainati dal recupero dei beni non alimentari, hanno riguardato sia il valore sia il volume delle vendite".