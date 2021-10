Incidenti lavoro: muore operaio nella Reggia di Caserta

Un operaio di 49 anni di nazionalità marocchina è morto nel parco della Reggia di Caserta, dove era impegnato in attività di manutenzione. L' operaio è stato colpito da un grosso ramo mentre stava effettuando la potatura degli alberi.

L'impatto è stato violentissimo e il 49enne è morto sul colpo. Dai primi accertamenti compiuti dai carabinieri della Compagnia di Caserta, è emerso che l'uomo lavorava per una impresa esterna ed era regolarmente assunto.



Il direttore della Reggia di Caserta, Tiziana Maffei , ha espresso "cordoglio e vicinanza ai familiari e ai colleghi" del 49 enne operaio di nazionalità marocchina morto nel Parco reale dopo essere stato colpito da un grosso ramo staccatosi da un albero mentre effettuava lavori di manutenzione. Per Il segretario confederale della CGIL casertana, Matteo Coppola "è l'ennesima morte sul lavoro che registriamo a Caserta negli ultimi mesi, ed è una strage infinita". "Da mesi - aggiunge Coppola chiediamo un intervento deciso delle istituzioni, locali e nazionali. Il terrificante dato registrato dalla provincia di Caserta per morti sul lavoro, una delle maggiori incidenze in Italia come certificato anche dall'Inail, non fa che peggiorare - Non si può più attendere- conclude il dirigente della Cgil - che venga rilanciato il tavolo tavolo interistituzionale, con prefettura, enti coinvolti e parti sociali, sulla sicurezza sul lavoro. È necessario che si assumano immediatamente ispettori e medici negli ispettorati sul lavoro."