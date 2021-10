Usa: Camera approva accordo per aumentare tetto debito

Anche la Camera Usa, dopo il Senato, ha dato il via libera all'accordo per alzare il tetto del debito fino al 3 dicembre ed evitare il default, aggiungendo 480 miliardi di dollari. Ora manca solo la firma del presidente Joe Biden.

Il provvedimento è passato con i 219 sì dei dem, mentre 206 repubblicani hanno votato compatti per il no. Si prevede che Biden firmi la misura questa settimana, prima del 18 ottobre, quando secondo il Tesoro gli Usa non sarebbero più in grado di pagare i debiti. Il leader del Grand Old Party al Senato Mitch McConnell ha già fatto sapere alla Casa Bianca che non collaborerà con i dem per un altro aumento del tetto del debito.