Taiwan: Cina condanna la visita di tre senatori Usa

La Cina "si oppone con forza" alla visita dei senatori americani a Taiwan ed esorta gli Usa "a fermare ogni contatto ufficiale", sostenendo il principio della 'Unica Cina' per evitare altri danni alle relazioni bilaterali e alla stabilità nello stretto di Taiwan. Pechino, ha detto il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin, ha inviato una "protesta formale" agli Usa, sollecitati a "evitare di mandare messaggi sbagliati alle forze secessioniste". Tammy Duckworth, Christopher Coons e Dan Sullivan sono giunti domenica a Taipei con un aereo militare C-17 annunciando che gli Usa daranno 750.000 dosi di vaccino anti-Covid.

Studio tedesco sugli Uighuri, crollo delle nascite: Le nuove norme cinesi per il controllo delle nascite potrebbero tagliare tra i 2,6 e i 4,5 milioni di parti tra gli Uighuri e le altre minoranze etniche nello Xinjiang entro i prossimi 20 anni. Lo rivela la Reuters in esclusiva sul proprio sito web citando lo studio di un ricercatore tedesco, Adrian Zenz. I dati del rapporto mostrano già un consistente calo nella regione, stimato in un meno 48,7% tra il 2017 e il 2019. Secondo lo studio, con le nuove norme nel 2040 la popolazione uighura in Xinjiang arriverebbe a 8,6-10,5 milioni, mentre le precedenti stime dei ricercatori cinesi arrivavano a 13,4 milioni. D'altro canto, la popolazione di etnia cinese Han crescerebbe dall'8,4% attuale al 25%. Le autorità cinesi hanno bollato i dati come non veri, "non riflettono la reale situazione", hanno affermato.