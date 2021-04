I generali francesi lanciano un appello 'anti-Islam' a Macron

Una ventina di generali francesi in pensione hanno lanciato dalle colonne di una rivista di destra, 'Valeurs Actuelles', un appello alla classe politica a lottare contro la "disintegrazione" del paese, invitando il presidente Emmanuel Macron a difendere "la patria" che ritengono messa in pericolo dall'"islamismo e dalle orde di banlieue".

L'appello ha scatenato la polemica politica. La ministra della Difesa francese, Florence Parly, ha annunciato oggi "sanzioni" nei confronti degli ex generali e di "un centinaio di alti gradi" militari che hanno firmato la lettera, mentre la sola Marine Le Pen li difende.