Germania, i Verdi scelgono Baerbock come candidata cancelliera 2021

È Annalena Baerbock la candidata cancelliera dei Verdi, per le elezioni del 26 settembre che apriranno il post Angela Merkel. Ad annnunciarlo è Robert Habeck, il presidente dei Verdi.

"Inizia oggi un nuovo capitolo per il nostro partito" e in caso di vittoria "per il nostro paese" dice Analena Baerbock commentando la decisione del suo partito di candidarla.

"È un giorno speciale nella storia dei Verdi e della nostra storia", afferma Habeck che sottolinea di aver "costruito un nuovo stile di conduzione del partito. Pensiamo che abbia fatto bene al partito". "Ho sempre voluto che il potere fosse vissuto così", sottolinea. "Entrambi volevamo farlo ma solo uno poteva", dichiara.

Intanto il duello dei leader dei conservatori tedeschi per la candidatura alla Cancelleria continua: il vertice notturno al Bundestag, fra Markus Soeder (Csu) e Armin Laschet (Cdu), si è concluso senza alcun risultato. E oggi i due governatori, da ieri sera a Berlino, continueranno a scontrarsi in una partita che sta dilaniando la cosiddetta Unione. Se nessuno dei due farà un passo indietro, la parola passerà probabilmente domani al gruppo parlamentare, dove il bavarese Soeder è avvantaggiato. Per lui si sono schierati anche i giovani della Junge Union (JU).