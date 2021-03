Spettacolo: Franceschini, ci saranno i ristori anche con le riaperture

"I lavoratori dello spettacolo devono stare tranquilli, la possibilità di riaprire dal 27 marzo non pregiudica i ristori". Lo dice il ministro della Cultura Dario Franceschini intervistato a Radio Non Stop News su Rtl 102.5.

"Anche quest'anno - sottolinea - erogheremo il fondo unico per lo spettacolo indipendentemente dalle alzate di sipario e continueremo a dare i ristori e a sostenere il settore anche con le aperture limitate"-