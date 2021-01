Vaccini: Sputnik V,contatti con EMA per analisi scientifica

Sono in corso contatti preliminari fra il gruppo che sviluppa il vaccino russo Sputnik V e l'Agenzia europea dei medicinali (EMA) per l'avvio dell'analisi scientifica dei dati. E' quanto si apprende da fonti EMA che precisano che i contatti riguardano al momento solo la fase di 'scientific advice'.

Sempre secondo quanto si apprende, inoltre, la prima rolling review (l'attività di revisione continua) potrebbe iniziare in febbraio e proseguire per diverse settimane.