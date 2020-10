Covid, Speranza sente ministro Gb: 'cooperazione su vaccino'

Colloquio oggi sui dossier della sfida della seconda ondata di contagi da coronavirus abbattutasi sull'Europa fra i ministri della Salute d'Italia e Regno Unito, Roberto Speranza e Matt Hancock. I due esponenti di governo, come si apprende a Londra, si sono confrontati sulle possibili strategie da seguire, riaffermando fra l'altro l'impegno a proseguire nel rapporto di stretta collaborazione fra i due Paesi nella ricerca di un vaccino: incluso quello in via di sviluppo da parte dell'Università di Oxford con la collaborazione del colosso farmaceutico AstraZeneca e dell'azienda italiana Irbm.

Si è discusso inoltre di coordinamento generale della iniziative sul fronte dell'emergenza pandemia, di come allineare le posizioni in vista delle prossime riunioni sull'agenda sanità nell'ambito del G7 e del G20, nonché della volontà di rafforzare e riformare l''Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) per garantirle le risorse necessarie in un quadro di sempre maggiore trasparenza, autonomia ed efficienza.