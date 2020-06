Migranti: ong, nuovo naufragio al largo della Libia

Un nuovo naufragio di migranti al largo di Tripoli, in Libia, viene segnalato su Twitter da Sea Watch. L'ong scrive che il barcone sarebbe affondato ieri mattina: "Non sappiamo ancora quante vite siano andate perse.

Nessuna nave europea nei dintorni, solo aerei di Frontex che osservano e coordinano il ritorno forzato in Libia da parte della cosiddetta Guardia Costiera libica, finanziata dall'Ue", denuncia Sea Watch nel tweet.