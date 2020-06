Elicottero con due persone precipita nel palermitano

Un elicottero privato con due persone a bordo è precipitato nelle campagne di Collesano, un paese delle Madonie in provincia di Palermo. La scena è stata ripresa con un cellulare da una persona che ha dato l'allarme. Sul posto si sono recate squadre dei vigili del fuoco, della Forestale e del 118 oltre ai carabinieri.

Le due persone che erano a bordo dell'elicottero, il pilota e un passeggero, sono stati recuperati dai soccorritori e trasportati all'ospedale Giglio di Cefalù. Secondo i medici, non sarebbero in pericolo di vita. I due erano impegnati in lavori di consolidamento di un costone roccioso che domina l'abitato di Collesano. Stavano calando con l'elicottero una barriera paramassi quando, forse a causa del forte vento, il velivolo si è schiantato contro la roccia.