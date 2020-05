Catalfo, online la procedura per chiedere reddito emergenza

È online sul sito dell'Inps la procedura per richiedere il Reddito di emergenza, "un aiuto concreto per 2 milioni di cittadini messi ancor più in difficoltà dal Coronavirus e che ora potranno ricevere fra i 400 e gli 800 euro al mese". Lo annuncia su Twitter la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, parlando della misura prevista dal decreto rilancio.