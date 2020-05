Da Ue via libera a 7 miliardi di aiuti di Stato per Air France

La Francia potrà effettuare tutte le operazioni necessarie per dare ad Air France aiuti di Stato per 7 miliardi di euro con i quali far fronte al'emergenza coronovirus: la Commissione europea ha dato oggi via libera all'operazione.

La commissaria Ue alla concorrenza Margharete Vestager ha spiegato che il via libera consentirà di offrire garanzie pubbliche per la raccolta di prestiti ed anche l'erogazione di un prestito direttamente da parte dell'azionista pubblico. Il tutto con l'obiettivo di fornire "urgentemente" alla compagnia aerea la necessaria liquidità.