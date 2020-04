Dbrs conferma rating AAA per gli Usa, trend stabile

L'agenzia Dbrs conferma il rating 'AAA' degli Stati Uniti con trend 'stabile'. Dbrs stima che il Pil americano calerà quest'anno del 3,5% per poi salire nel 2021 del 3,0%. "Molto dipenderà dalla velocità con la quale i governi locali saranno in grado di riaprire senza un incontrollato aumento dei casi", si legge in una nota.