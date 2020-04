Martedì 21 aprile l'informativa di Conte alla Camera e al Senato

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte terrà nell'Aula del Senato un'informativa il prossimo 21 aprile alle ore 15. Lo hanno deciso i capigruppo di Palazzo Madama.

Conte terrà la sua informativa in vista del Consiglio europeo che è in agenda per il prossimo 23 aprile. Ma parlerà anche della situazione interna che si è determinata per l'emergenza coronavirus e della 'fase 2', quella della ripartenza di tutte le attività che si sono fermate per il lockdown

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte terrà una informativa anche nell'Aula della Camera il prossimo 21 aprile alle 17. L'informativa qui era stata chiesta dal capogruppo di Fdi Francesco Lollobrigida.



Conte terrà la sua informativa sia in vista del Consiglio europeo in videoconferenza, che è in agenda per il prossimo 23 aprile, sia sulla situazione interna e alla fase 2 relativa al coronavirus. Lolloborigida ed il capogruppo della Lega Riccardo Molinari avevano chiesto che Conte tenesse comunicazioni (al termine delle quali si votano risoluzioni in Assemblea) e non una informativa, che non richiede che ci sia un voto.

L'Aula della Camera esaminerà il decreto Cura Italia il prossimo 22 aprile. Come al Senato, anche a Montecitorio il governo porrà la fiducia sul testo.

La conferenza dei Capigruppo di Montecitorio ha anche deciso di votare il 24 aprile sulla Relazione per l' autorizzazione allo scostamento di bilancio propedeutica al varo degli ulteriori provvedimenti con le misure economiche per fronteggiare l'emergenza Coronavirus.