Bonetti, quando bimbi al parco? Auspico dal 4 maggio

"Quando rivedremo i bambini al parco con le nuove modalità? Non posso dirlo perché sono rispettosa come ministro della Repubblica ma anche come donna di scienza alle indicazioni che verranno prese, ma quello che dico è che da oggi dobbiamo mettere in campo il percorso per organizzare tutto questo. Perché così, il giorno in cui sarà possibile farlo, auspico che dal 4 maggio si inizi un percorso di apertura, dovremmo essere attrezzati". Lo ha detto la ministra per le Pari Opportunità e la famiglia Elena Bonetti a Sky Tg24.

"Sono d'accordo che serva un coordinamento, dopodiché so anche che il tema della diffusione dell'epidemia riguarda i numeri, le probabilità di contagio. E non escludo che ci sia un tema di aree geografiche differenziate perché abbiamo regioni con alti numeri di contagio rispetto ad altre. Questo lo deve stabilire la parte scientifica. Poi la politica metta in campo la sua responsabilità e le sue scelte nell'organizzare il sistema Paese nel suo complesso", ha aggiunto la ministra per le Pari opportunità rispondendo a chi le chiedeva un commento al post del segretario del Pd Nicola Zingaretti che ammonisce sul fatto che la fase 2 deve avvenire nei tempi nazionali.