'Progettiamo Sostenibile', a Torino il lancio del tour di Intesa

Parte la seconda edizione di 'CresciBusiness', il progetto ideato da Intesa Sanpaolo per "offrire strumenti utili, snelli e innovativi' per supportare e fare evolvere le aziende e le partite Iva italiane, dai settori dell'artigianato e del commercio e della ristorazione ai servizi alla persona.

Il lancio giovedì 27 febbraio all'auditorium del grattacielo Intesa Sanpaolo a Torino, alle ore 16; tema centrale della seconda edizione è 'Progettiamo Sostenibile in tour' con l'obiettivo di "dare adeguata visibilità e accompagnare con idee e strumenti utili le realtà aziendali che hanno saputo predisporre efficaci ed evoluti processi interni inerenti alla sostenibilità".

La fase di autocandidatura si è chiusa a fine settembre 2024, il 27 febbraio vengono annunciate le aziende che hanno presentato le migliori azioni e pratiche virtuose messe in atto nelle tre principali dimensioni ESG: ambientale, sociale e disegno della struttura di governance.

Il tour in Italia partirà il 28 febbraio e si concluderà ad aprile, con Intesa Sanpaolo impegnata in 120 tappe in tutto il territorio nazionale.

