La Costituzione è cambiata: come cambiare l'Italia?, il tema del dibattito organizzato dall'ASviS

"La Costituzione è cambiata: come cambiare l’Italia?" è il titolo dell'evento organizzato dall'ASviS, l'Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, venerdì 21 febbraio alle ore 9.30, all'Auditorium Parco della Musica di Roma, per celebrare la ricorrenza del terzo anniversario dell'inserimento in Costituzione del principio di giustizia tra generazioni, posto alla base del concetto di sviluppo sostenibile.

La riforma del febbraio 2022 ha modificato gli articoli 9 e 41 della Carta, sancendo l’obbligo della Repubblica di tutelare l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi “anche nell’interesse delle future generazioni”, un risultato frutto anche dell’impegno dell’Alleanza.

Il dibattito vedrà un confronto tra esperte, esperti ed esponenti delle istituzioni, tra cui il presidente emerito della Corte Costituzionale Giuliano Amato e la ministra per le Riforme e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati, su come assicurare che le politiche pubbliche siano coerenti con i nuovi principi costituzionali.

Modera il dibattito anche il direttore dell'ANSA Luigi Contu.

L’evento sarà trasmesso sul sito e sui social ANSA.

