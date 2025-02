Torna TOP500: si parte oggi con Vicenza

Torna l’appuntamento annuale Top 500, la ricerca condotta da PwC Italia e Athesis. “L’Europa e la difficile transizione del mercato” sarà il focus dei quattro eventi del progetto omnichannel organizzato da PwC Italia e il Gruppo editoriale Athesis in collaborazione con l’Università degli Studi di Verona.

Il percorso sarà inaugurato giovedì 20 febbraio con Top 500 Vicenza alle 18 al Centro congressi del Seminario Vescovile di Vicenza, seguito il 27 febbraio a Verona, sempre alle 18, nell’Auditorium Verdi di Veronafiere; il 6 marzo al Teatro Sociale di Brescia per chiudere il 13 marzo nella suggestiva cornice del Teatro Sociale di Mantova.

Il tema del 2025.

Nel presentare il rapporto sulla competitività del Vecchio Continente, Mario Draghi ha avvertito che la sfida è “urgente e ineludibile”. L’ex governatore della Banca d’Italia ha aggiunto che “è esistenziale per l’Europa” e che senza un deciso cambio di rotta “l’Ue rischia di compromettere il suo benessere, l’ambiente e la sua libertà”. Durante le tappe di Top 500 esperti e professionisti approfondiranno temi di grande attualità come il Green Deal, la debolezza della Germania, la politica trumpiana, la guerra russo-ucraina, il declino demografico e la post-globalizzazione. L’Europa saprà seguire le indicazioni di Draghi per evitare il declino?

Gli ospiti.

In ogni tappa del roadshow, accanto agli interventi di PwC Italia e dell’Università degli Studi di Verona, si alterneranno speech e tavole rotonde con nomi d’eccellenza dell’imprenditoria, rappresentanti delle Confindustrie, docenti universitari ed economisti. Tra i principali protagonisti Carlo Cottarelli, economista e direttore del Programma per l'educazione nelle Scienze Economiche e Sociali e dell'Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell'Università Cattolica di Milano, sarà il protagonista di tutte le tappe. Al suo fianco, come ormai da tradizione negli appuntamenti con i Top 500 targati Athesis, si conferma il popolarissimo analista geopolitico e direttore di Domino Dario Fabbri. A Verona si aggiungerà Enrico Letta, decano della School of Politics, Economics, and Global Affairs presso l’IE University di Madrid e Presidente dell’Istituto Jacques Delor. Negli appuntamenti vicentino, bresciano e mantovano, invece, il giornalista e analista politico Andrew Spannaus.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA