Intesa Sanpaolo sigla il rinnovo dell'accordo con Confindustria al 2028

E' prevista per il 14 gennaio a Milano la firma del nuovo accordo tra Intesa Sanpaolo e Confindustria. Incentrato sulle tematiche di 'Investimenti, innovazione, credito', verrà sottoscritto presso il Grattacielo Gioia22 dal ceo Carlo Messina e dal presidente di Confindustria Emanuele Orsini.

La presentazione del nuovo accordo, che sarà trasmesso in diretta streaming alle ore 11:00 anche su ANSA.it, rappresenta la prosecuzione dell'importante collaborazione avviata da numerosi anni e va in continuità con quanto siglato nel 2021, introducendo importanti novità.



Tra gli interventi in programma vi sarà anche quello di Gregorio De Felice, chief economist Intesa Sanpaolo e Alessandro Fontana, direttore Centro Studi Confindustria, che approfondiranno lo scenario macroeconomico nazionale e internazionale e i fattori chiave per la crescita sostenibile delle imprese italiane e quello di Anna Roscio, executive director sales & marketing Imprese Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo che illustrerà i contenuti nel dettaglio.



