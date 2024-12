Al Cnel il Rapporto AsviS Territori 2024

Si tiene il 13 dicembre dalle ore 9.30, presso la Plenaria Marco Biagi di Villa Lubin a Roma, sede del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Cnel), l'evento di presentazione del Rapporto ASviS sui Territori 2024.

Il documento illustra, attraverso dati e grafici, il posizionamento di Regioni, Province, città metropolitane, aree urbane e Comuni rispetto alla realizzazione dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030, ma non solo. Infatti la ricerca, realizzata con il supporto incondizionato di Federcasse e Wind Tre, comprende anche una rassegna delle esperienze internazionali ed europee di territorializzazione degli SDGs; approfondisce l’attuazione della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile e le sue ripercussioni sugli enti locali; analizza le disuguaglianze territoriali e le politiche di coesione sia da un punto di visto europeo che nazionale; identifica i rischi naturali e antropici che il nostro Paese si trova ad affrontare, come ondate di calore, desertificazione e incendi boschivi. I capitoli conclusivi sono dedicati rispettivamente a una selezione di buone pratiche già attuate nei territori e le proposte dell’ASviS sui temi prioritari.

Ad esempio, si parlerà delle nuove prospettive di governo urbano aperte dalla Nature restoration law, dei Climate city contract, ma anche delle possibili politiche da adottare per la montagna e le aree interne.

Oltre ai presidenti e al direttore scientifico dell’ASviS, a diversi rappresentanti degli enti locali, presidenti di Regione, esperte ed esperti, l’incontro vedrà la partecipazione anche del presidente del Cnel Renato Brunetta. La moderazione dell’evento sarà affidata a Monica Paternesi dell’Ansa.

L'evento si terrà sia in presenza sia in diretta streaming su ANSA.it e sui canali social dell'agenzia dalle 9.30

