Impresa ed etica al tempo dell’intelligenza artificiale: un connubio possibile? È questa la domanda al centro della Convention della Fondazione Guido Carli, dal titolo “Intelligenza da vendere. Etica e impresa al tempo dell’IA”, in programma venerdì 21 novembre, alle ore 17.30, nella Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica di Roma.

Dopo il discorso iniziale della Presidente della Fondazione, Romana Liuzzo, e il videomessaggio di saluto istituzionale del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, interverrà il Presidente della Commissione governativa sull’intelligenza artificiale nell’informazione, Padre Paolo Benanti, in dialogo con il giornalista David Parenzo.

A seguire, otto tra imprenditori e top manager porteranno la loro testimonianza, moderati dalla giornalista e conduttrice Tv Veronica Gentili.

L’obiettivo della Convention è raccogliere proposte operative per promuovere la nascita di un’algoretica d’impresa: una mappa di principi guida orientati ad un’economia responsabile, capace di cogliere l’opportunità della rivoluzione tecnologica per generare valore a beneficio dell’intera comunità nazionale.

Con la Convention, la Fondazione Guido Carli nata per tramandare l’eredità morale e culturale dello statista, torna in campo per Caivano (dopo la donazione di cento volumi appartenuti al Governatore) e lo fa tessendo una rete virtuosa a sostegno dell’attività di Eugenia Carfora, dirigente scolastica dell’Istituto superiore Francesco Morano, e dei suoi ragazzi.

Il progetto, che sarà annunciato durante l’evento, prevede infatti la possibilità esperienze lavorative per gli studenti maggiormente meritevoli dell’Istituto nelle aziende partner della Fondazione che aderiranno.

