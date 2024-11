Presente e futuro del lavoro, torna la tavola rotonda Hrc

Eventi - In collaborazione con HRC GROUP

Le nuove generazioni e le nuove modalità di interazione tra uomo e macchina sono al centro della Tavola rotonda Hrc 2024 'Presente e futuro del lavoro'.

L'evento della community di professionisti delle risorse umane, il 19 novembre presso la Luiss Business School, riunirà esperti e manager per affrontare le sfide emergenti e le opportunità future del mondo del lavoro.

Durante l'appuntamento sarà lanciato l'Ufficio studi Luiss Business School e Hrc, che presenterà i dati relativi all'evoluzione dell'offerta di lavoro in funzione dei trend sociodemografici rispetto alla popolazione over 60.

"In un contesto di rapida evoluzione, la tavola rotonda Hrc rappresenta un'occasione unica per condividere esperienze e riflettere su soluzioni concrete per il futuro del lavoro," afferma il managing director della Community, Marco Gallo.