Telefono azzurro, 'Diamo voce al silenzio'

Eventi - In collaborazione con Telefono azzurro

In occasione della Giornata internazionale per la protezione dei minori contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale del 18 novembre la Fondazione SOS il Telefono Azzurro ETS organizzerà un evento, al fine di promuovere una serie di azioni concrete per la tutela e la protezione di bambini ed adolescenti.

L’evento vedrà la partecipazione di Istituzioni, comunità scientifica e società civile, al fine di dare un maggiore rilievo alla tutela dei più piccoli, partendo dai principi già espressi dalla Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (Convenzione di Lanzarote del 2007).

Un’importante giornata di riflessione su un fenomeno, spesso sommerso, che ha conseguenze sulla salute e sul futuro dei bambini e adolescenti. Verranno analizzate le conseguenze dello sfruttamento sessuale a danno dei minori, con uno sguardo al panorama anche internazionale e con un approfondimento sul rapporto tra abuso sessuale e salute mentale.

L’evento si svolge lunedì 18 novembre dalle ore 10.00 alle 13 e successivamente dalle 17 alle 19 presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La sessione della mattina

La sessione pomeridiana