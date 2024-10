Asvis: 'Enorme ritardo sull'Agenda 2030, peggiora la povertà'

"Serve un cambio di passo immediato e convinto, con riforme e investimenti finalizzati a cogliere le opportunità dello sviluppo sostenibile e a ridurre le disuguaglianze". Lo afferma il direttore scientifico dell'Asvis, Enrico Giovannini, commentando il Rapporto "Coltivare ora il nostro futuro. L'Italia e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile".

"Il Governo superi le contraddizioni tra le parole e le azioni, e rispetti gli impegni che ha sottoscritto a livello internazionale ed europeo, a partire dal 'Patto sul Futuro' del 22 settembre scorso", aggiunge Giovannini ricordando che "ogni ritardo aumenta la portata delle crisi e i costi della transizione".

L'Italia è infatti in "enorme ritardo" nel percorso per raggiungere i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e registra addirittura peggioramenti, tra il 2010 e il 2023, su povertà, disuguaglianze e qualità degli ecosistemi terrestri.

Lo rileva il Rapporto Asvis- Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile "Coltivare ora il nostro futuro", indicando che, dei 37 obiettivi quantitativi legati a impegni europei e nazionali, solo otto sono raggiungibili entro la scadenza del 2030, 22 non lo sono e per altri sette il risultato è incerto.

Il Rapporto 2024 fornisce, grazie al contributo dei mille esperti ed esperte delle oltre 320 organizzazioni aderenti all'Alleanza, un quadro delle iniziative introdotte finora nel mondo, in Europa e nel nostro Paese a favore dello sviluppo sostenibile. Il documento illustra anche i risultati di vari sondaggi che indagano l'opinione dei cittadini sulla sostenibilità e avanza proposte per interventi trasformativi, sia nella prospettiva della nuova legislatura europea, che nella definizione del piano di accelerazione dell'Italia sugli SDGs.

LA DIRETTA

L'Asvis avvisa "l'Italia procede su un sentiero di sviluppo insostenibile e, nonostante gli impegni presi a livello internazionale anche con la firma del Patto sul Futuro, le scelte del Paese risultano insufficienti per raggiungere i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030", i Sustainable Development Goals (Sdgs). In particolare tra il 2010 e il 2023, il Paese ha registrato peggioramenti per cinque Goal. Oltre a povertà, disuguaglianze e qualità degli ecosistemi terrestri, questi sono governance e partnership. Limitati miglioramenti si rilevano per sei Goal: cibo, energia pulita, lavoro e crescita economica, città sostenibili, lotta al cambiamento climatico e qualità degli ecosistemi marini. E miglioramenti più consistenti riguardano cinque Goal: salute, educazione, uguaglianza di genere, acqua e igiene, innovazione.

Unico miglioramento molto consistente interessa l'economia circolare. "La sostenibilità non è semplicemente una questione legata all'energia o al clima, risolvibile con interventi marginali o piccoli aggiustamenti nelle politiche pubbliche presentati come trasformazioni epocali, mentre sono spesso espedienti di green-washing e social-washing", ha avvisato il direttore scientifico Enrico Giovannini.

"L'Italia deve definire un Piano d'accelerazione nazionale per conseguire gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, affidandone la responsabilità direttamente alla Presidenza del Consiglio", ha dichiarato la presidente dell'ASviS, Marcella Mallen. La consapevolezza delle persone su questi temi intanto sta aumentano. Secondo recenti sondaggi, nove italiani su dieci sono preoccupati per lo stato degli ecosistemi e il 62% è convinto che il pianeta stia raggiungendo pericolosi "punti di rottura" e chiede una transizione ecologica più rapida e incisiva, mentre il 93% ritiene che l'Italia debba rafforzare i propri impegni nella lotta al cambiamento climatico.

Alla presentazione del Rapporto, in diretta streaming su Ansa.it e sui canali social dell'agenzia e sul sito dell'ASviS, intervengono per l'ASviS il direttore scientifico, Enrico Giovannini, e i presidenti, Marcella Mallen e Pierluigi Stefanini. Tra gli altri ospiti, inoltre, il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso, il presidente del Cnel Renato Brunetta e il presidente del Jacques Delors institute Enrico Letta.