Next generation fest, da Clara a Cecchettin tra 60 ospiti

Una maratona di 13 ore tra speech, interviste e performance live con la partecipazione di 60 ospiti e migliaia di giovani: è la terza edizione del Next generation fest in programma il 12 ottobre al Teatro del Maggio a Firenze.

L'evento, dedicato alla Generazione Z, parte alle 8.30 con la registrazione dei partecipanti poi dalle 9.30 fino alle 23 si snoderà in tre sessioni per valorizzare il protagonismo e l'impegno delle giovani generazioni come costruttori di comunità.

In serata anche un profondo messaggio contro la violenza sulle donne: il Teatro accoglierà Gino Cecchettin, padre di Giulia.

Tra i 60 ospiti confermati si va da Paolo Nespoli, l'astronauta che ha trascorso 313 giorni nello spazio in due differenti missioni a Mara Maionchi, da Baby K, unica artista italiana a Clara, vincitrice di Sanremo Giovani 2024 e attrice di Mare fuori, e poi Meduza, Gianluca Gazzoli, Stefano Domenicali, Diego 'Zoro' Bianchi, Martina Strazzer, Umberto Galimberti, Francesco Giorgino, Fabio Caressa, Iginio Massari, Margherita Mazzucco, Ditonellapiaga.

Si alterneranno alla conduzione Gabriele Vagnato, Veronica Maffei e Vittorio Pettinato. Tutti gli speaker partecipano alla giornata mettendo a disposizione le loro competenze e la loro esperienza senza alcuna forma di compenso.

L'edizione 2024, che si svolgerà sotto l'alto patrocinio del Parlamento europeo, celebra i 35 anni dalla caduta del Muro di Berlino, per ricordare quel momento in cui i giovani scrissero la storia e decisero del presente e del futuro dell'Europa.

Next generation fest 2024 è organizzato dalla Regione Toscana e Giovanisì con la collaborazione del Teatro del Maggio Fiorentino ed è finanziato interamente dal ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, attraverso il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio civile universale. Ad aprire l'evento i saluti dello stesso ministro Abodi, del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e l'intervento di Bernard Dika, ideatore del Next generation fest e portavoce del presidente Giani con delega alle politiche giovanili.

"Quest'anno la voce e la voglia di protagonismo che arrivano dalla Toscana sono ancora più forti - afferma Giani -. Il Next Generation Fest è diventato l'evento della Generazione Z più grande d'Italia e lo testimonia lo spessore di questa terza edizione".