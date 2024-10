Al Next Generation Fest a Firenze il mondo dei creator

Eventi - In collaborazione con Next Generation Fest

Da Gianluca Gazzoli a Edoardo Prati e Nina Rima, il mondo dei "creator" torna al Next Generation Fest (Ngf), in programma a Firenze il 12 ottobre, al Teatro del Maggio.

Seguiti da milioni di follower e in grado di generare traffico sulla rete, spiega una nota, porteranno il loro punto di vista, la loro esperienza, per ispirare ragazze e ragazzi accorsi per vederli dal vivo. Tra questi Gianluca Gazzoli, autore di "Passa dal Bsmt", podcast da milioni di ascolti che racconta storie di grande ispirazione e punti di vista diversi. Guglielmo Scilla, aka Willwoosh, digital creator dal 2008, è scrittore, attore, speaker radiofonico, conduttore e personaggio attivo nella comunità Lgbtqia+.

Mentre Edoardo Prati condivide sui social la sua passione per gli studi classici mostrando l'attualità del pensiero antico. Poi ci sarà Nina Rima che si definisce modella bionica e mostra la sua disabilità sui social come un punto di forza e inclusione. Arianna Craviotto invece pubblica sui social imitazioni di cartoni animati, film e serie tv, girando l'Italia con il suo format di doppiaggio live "Arianna fa le voci". A Ngf 2024 anche Alberto Naska, 34enne ingegnere con la passione per il Motorsport e le corse, divenuto oggi il più importante creator nel settore automotive.

Da Youtube arrivano due community, la cui comicità intrattiene oltre 10 milioni di iscritti: i theShow (Alessio Stigliano e Alessandro Tenace) fondatori nel 2019 di theShowSrl, con oltre 5 milioni di fan, e Ipantellas, duo comico formato da Jacopo Malnati e Daniel Marangiolo, con oltre 6,6 milioni di iscritti. Il mondo della comicità dei social sarà rappresentato anche da Ginevra Fenyes.

Per il fronte streaming, ci sarà Kurolily, conduttrice televisiva e radiofonica: da oltre 10 anni intrattiene la community con live legate al gaming, Gdr, letture e serie tv. Mentre da TikTok, arriverà Emma Del Toro, ballerina professionista e studentessa universitaria, che lavora nella moda con brand internazionali e nella danza.

Anche gli "inviati speciali" del main stage vengono dal mondo dei content creator. Nel corso di tutta la giornata ci saranno i Phrones, che cureranno collegamenti in diretta con il palco principale da vari punti del Teatro. "I messaggi che giungono dal variegato mondo della rete - dichiara il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani - sono tra i veicoli principali attraverso i quali ragazze e ragazzi di oggi si formano, crescono, apprendono. Spesso non si comprende il ruolo che oggi hanno. Quindi è giusto dare spazio, perché significa dare spazio ad una generazione che vogliamo rendere protagonista".

