Ania, focus sulla protezione dalle catastrofi. Musumeci: 'Ci avviamo all'obbligo di polizze sulle case contro i rischi del clima'

Le esperienze, maturate a livello internazionale, per garantire una protezione assicurativa dei rischi legati agli eventi catastrofali e l'analisi delle modalità per ridurre il protection gap, sulla traccia di quanto prospettato dal G7 di Stresa, attraverso l'elaborazione di schemi di partenariato pubblico privato. A questo sarà dedicato l'High-Level Insurance Conference venerdì 20 settembre a Roma.



Tra i partecipanti la presidente dell'Ania, Maria Bianca Farina; il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci; il presidente dell'Ivass, Luigi Federico Signorini; il direttore generale del ministero dell'Economia e delle Finanze, Riccardo Barbieri Hermitte; autorità italiane ed europee, rappresentanti dei Paesi del G7 e del settore assicurativo.



In Italia "solo il 6% delle abitazioni è coperto contro i rischi di terremoto e alluvione e solo il 5% delle imprese ha una polizza per gli stessi rischi". Sono i dati riportati dall'Ania-Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici all'Insurance high-level conference. La copertura obbligatoria contro i danni catastrofali per tutte le imprese è "un passo fondamentale". "Ci auguriamo che lo stesso tipo di copertura obbligatoria venga presto esteso al settore immobiliare privato, eventualmente prevedendo incentivi fiscali nella fase iniziale", dichiara la presidente Maria Bianca Farina. Per le imprese spiega che un decreto interministeriale "consentirà di passare presto alla fase di attuazione della legge" e "il settore assicurativo sta lavorando sui dettagli contrattuali e tecnici". Inoltre, sono allo studio altri progetti: "ad esempio - dice Farina - un pool volontario di compagnie potrebbe applicare il principio della mutualizzazione per ridurre i costi delle polizze a carico delle imprese assicurate e i costi di capitale per gli assicuratori".

Musumeci, ci avviamo a obbligo di polizze clima sulle case

Nel disegno di legge sulla ricostruzione "abbiamo messo la necessità - non abbiamo ancora parlato di obbligo ma ci avvieremo verso questa conclusione - anche per le famiglie e i cittadini di sottoscrivere una polizza assicurativa contro i rischi naturali". Lo dice il ministro per la protezione civile, Nello Musumeci, all'Insurance high-level conference dell'Ania. Musumeci dice di immaginare le polemiche, "si fa presto a parlare di nuova patrimoniale sulla casa quando sarà affrontato il tema della polizza", ma - domanda - "è più utile tutelare il mercato immobiliare o il bene della propria vita e di quella dei propri cari?".



"Se arriva la richiesta da parte della Regione portiamo al consiglio dei ministri la proposta dello stato di emergenza nazionale", afferma Musumeci. "Già dalle prime ore dell'alluvione - aggiunge - ho firmato il decreto della mobilitazione nazionale che consente alla Regione di potersi avvalere delle strutture nazionali di Protezione civile".

Giorgetti: 'Dal clima rischi per la stabilità economica'

"Il cambiamento climatico e i modelli di sviluppo globale stanno accelerando ulteriormente la frequenza e la gravità delle catastrofi naturali, che comportano rischi significativi stabilità economica e finanziaria". Lo scrive il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, in un messaggio all'Insurance high-level conference dell'Ania. Giorgetti ha ricordato che "l'ultimo decennio ha visto gli eventi catastrofici più costosi della storia, incidere sulla crescita economica e sul benessere individuale". " Al di là dei danni immediati - ha osservato - questi eventi hanno conseguenze economiche a lungo termine effetti negativi, poiché perturbano i mercati e mettono a dura prova le finanze pubbliche".