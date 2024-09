ECO Fest, la seconda giornata

Il punto sulla transizione verso la mobilità sostenibile nel nostro Paese. A questo è dedicato Eco, il festival della mobilità sostenibile e delle città intelligenti che si svolge il 17 e il 18 settembre a Roma. In diretta streaming su ANSA.it martedì dalle 9.30.

Gli investimenti nelle infrastrutture e nei trasporti sono un passo fondamentale per il percorso verso una mobilità sempre più sostenibile e "tirare fuori dal cassetto" progetti fermi, così come dimostrato dal Pnrr. È uno dei punti emersi oggi nella prima giornata di ECO, Festival della Mobilità Sostenibile e delle Città Intelligenti, a Roma il 17 e 18 settembre: una due giorni di confronto a sui temi della mobilità sostenibile e della transizione ecologica tra istituzioni, esperti ed aziende. "Ne è un esempio l'alta velocità, che ha contribuito negli ultimi anni a fare di Napoli la terza stazione in Italia per arrivi con 13 milioni di viaggiatori l'anno, un asse fondamentale per lo sviluppo delle città.

Per Napoli il Pnrr è un'ottima palestra per il corretto uso delle risorse nei necessari tempi di spesa, un aspetto fondamentale visto i tempi di realizzazione delle infrastrutture nel nostro Paese", ha affermato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. "Noi sindaci siamo consapevoli dell'importante ruolo che possiamo e dobbiamo svolgere sul tema della mobilità sostenibile", ha detto il presidente Anci Roberto Pella. "I fondi del Pnrr - aggiunge - hanno dimostrato che stiamo producendo ottimi risultati. Abbiamo come sindaci finalmente tolto dal cassetto progetti che erano fermi, progetti concreti che non riuscivamo ad attuare perché mancavano risorse. Per questo sottoscriviamo l'appello di Draghi affinché l'Europa torni a investire perché questi fondi potranno rappresentare una valida continuità". I comuni sono stati chiamati in causa anche dal presidente di Legambiente, Stefano Ciafani, che li ha definiti "soggetto protagonista del film della mobilità sostenibile. Tutto questo si concretizzerà se tutti i Comuni, a partire dai più grandi, metteranno in campo quelle azioni per permette ai cittadini di vivere in città più vivibili". Come ad esempio il progetto della Bicipolitana nel comune di Pesaro, illustrato dall'ex sindaco e oggi vicepresidente Commissione Trasporti Parlamento Europeo, Matteo Ricci. Azioni auspicate dalle nuove generazioni, le più attente a uno stile di vita sostenibile, come confermato da un'indagine di Skuola.net per ECO. Il 60% degli studenti tra i 15 e i 35 anni ha un'attenzione quotidiana alle emissioni: solo uno su tre continua a prediligere i veicoli a motore, il 33% se possibile usa i mezzi pubblici, il 13% biciclette e monopattini, il 4% altre forme di micromobilità elettrica, il 19% quando può va a piedi. Ciononostante, prevedono di acquistare un'auto (61%), a testimonianza della sfiducia rispetto a quanto il Paese sta facendo per la transizione ecologica.