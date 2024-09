Intelligenza artificiale e lavoro. 'Preparati al futuro'

"PREPARATI AL FUTURO", è il titolo della quarta tappa del percorso "Intelligenza artificiale e lavoro. Come cambia, come dobbiamo cambiare noi", organizzato dalla Fondazione Pensiero Solido per capire e comunicare in modo costruttivo l'impatto dell'intelligenza artificiale generativa e conversazionale sul mondo del lavoro.

"A chi mi chiede dove va l'accento sulla parola Preparati - dice Antonio Palmieri, fondatore e presidente della Fondazione Pensiero Solido - rispondo che l'accento lo si può mettere dove si vuole. Sulla prima A indica la necessità per ciascuno di noi di conoscere come usare l'intelligenza artificiale generativa e conversazionale e le conseguenze di tale uso su lavoro e rapporti personali.

Messo sulla seconda A, riguarda la responsabilità che ricade su chi nella nostra società occupa ruoli di rilievo e quindi con le proprie decisioni può incidere direttamente sulla vita di molte persone. Per questo motivo in questa quarta tappa del nostro percorso approfondiremo entrambe le declinazioni."

.

Partecipano all'incontro: Claudio Bassoli, Presidente e Amministratore Delegato HPE Italia e Vice President HPE Inc.;Giordano Fatali, fondatore e presidente di CEOforLIFE; Isabella Corradini, psicologa sociale e del lavoro, presidente e direttore scientifico del "Centro Ricerche Themis"; Paolo Manfredi, responsabile strategie digitali di Confartigianato Imprese; Mara Marzocchi, co-founder Codemotion; Susanna Sancassani, responsabile del Centro METID, servizio di Metodi e Tecnologie Innovative per la Didattica Politecnico di Milano; Markus Krienke, ordinario di Etica sociale cristiana e Dottrina sociale della Chiesa, facoltà di Teologia di Lugano.