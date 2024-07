Eventi - In collaborazione con La diretta dalle 18

Dalle guerre in corso ai prezzi dell’energia, dal nuovo assetto dell’Europa dopo le elezioni alle presidenziali americane, al tema delle potenze mondiali sempre più grandi come Cina e India: questo ed altro ancora sul tavolo dell'evento "Guerra e pace, geopolitica e competitività" oggi 15 luglio al teatro Ristori a Verona. Quanto e come queste situazioni internazionali influenzano l’economia del territorio?

Ad aprire i lavori Paolo Masotti, CEO e Partner Adacta Advisory, con la presentazione della ricerca su "Crescita, profittabilità e struttura finanziaria delle aziende veronesi". A seguire l’intervento dell’analista geopolitico e direttore di Domino Dario Fabbri su "Noi nel disordine totale".

Si proseguirà con il talk "Geopolitica, imprese e mercati" con protagonisti Antonio Recinella, CEO di Ferroli Group, Enrico Frizzera, CEO and General Manager Manni Group e Gianni Robinelli, socio ADACI (Associazione Italiana di Acquisti e Supply Management) e Direttore acquisti di Pedrollo SpA.

Un focus per evidenziare le criticità ma anche le opportunità delle aziende veronesi legate alle diverse crisi e tensioni internazionali.

Tra i protagonisti dell’evento Paolo Arena, Presidente di Confcommercio Imprese per l’Italia - Verona.