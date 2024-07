L'Assemblea dell'Abi - DIRETTA

I risparmiatori in Italia subiscono "una pesante tassazione che spesso li orienta ad investire all'estero" e che va quindi ridotta. Lo afferma il presidente Abi Antonio Patuelli nel suo intervento all'assemblea dell'associazione. Secondo Patuelli oggi "i risparmiatori che investono a medio e lungo termine subiscono una tassazione di quasi il 60% del reddito lordo prodotto dalle banche: si sommano l'Ires, l'addizionale del 3,5% e quelle locali, la cedolare secca sui dividendi, l'Irap, l'Imu e l'imposta del bollo". Il risparmio investito in strumenti di liquidità delle banche è indispensabile per erogare prestiti, ha aggiunto.

"L'Italia deve essere fra i protagonisti della nuova Commissione europea, con una importante responsabilità in materia economica e una Vicepresidenza", ha aggiunto Patuelli.

Servono misure per favorire il lavoro giovanile e il patrimonio delle imprese, afferma il presidente Abi, secondo cui "è fondamentale un'economia più patrimonialmente solida in tutti i settori: chiediamo che venga ripensata l'Ace per favorire le imprese a rafforzare le solidità indispensabili per nuovi investimenti". "L'Italia - ha aggiunto - deve sviluppare nuovi progetti per favorire le iniziative economiche e di lavoro dei giovani, non solo per l'acquisto della prima casa, per fornire ai giovani più possibilità di lavoro qualificato, competitive con quelle degli altri Stati europei".

In Italia "nel primo trimestre di quest'anno la crescita è stata anche da noi dello 0,3 per cento, e sarebbe rimasta dello stesso ordine di grandezza nel secondo", ha detto il governatore di Bankitalia Fabio Panetta all'assemblea dell'Abi. Secondo Panetta, "continua l'espansione dei servizi, soprattutto quelli legati al turismo, mentre perdura la debolezza della manifattura. Per il complesso del 2024 - ricorda il governatore - le previsioni di Consensus Economics indicano una crescita dello 0,8 per cento".

L'economia italiana cresce "a ritmi moderati" e può contare "sull'irrobustimento delle imprese, la solida posizione finanziaria delle famiglie e la forza delle banche", ha aggiunto Panetta all'assemblea Abi. Si tratta di fattori, spiega, che "ci consentono di guardare avanti con fiducia, ma non devono indurre a un eccessivo ottimismo". "La solidità delle banche rappresenta oggi un elemento di forza del nostro sistema produttivo", ha rimarcato il governatore.