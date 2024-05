G-Talk, la responsabilità sociale verso i diritti dei minori

«Diritti nel web» è il titolo del G-Talk organizzato dalla Gazzetta di Parma, in programma il 30 maggio all’auditorium Paganini di Parma.

L'obiettivo è affrontare, sotto varie angolazioni, il tema dei diritti e della tutela dei ragazzi nel mondo digitale: oltre venti esperti si confronteranno in quattro tavole rotonde: «Istituzioni, diritto e responsabilità: azioni per la tutela dei minori», «Imprese, tech company e broadcaster: il contributo e la responsabilità sociale delle imprese per rispetto dei diritti dei minori», «Riflessioni: famiglia e figli nell’era digitale» e «Sport, social media e influencer: valori positivi e comunicazione responsabile».

L'iniziativa proseguirà, dal mattino alle 9.15 al pomeriggio, lungo tutta la giornata in un alternarsi di grandi nomi e celebri esperti che si confronteranno.

Sul palco del Paganini si esprimeranno più di venti voci autorevoli del nostro tempo, protagonisti del mondo istituzionale, accademico, imprenditoriale, sportivo e della comunicazione (fra i tanti, ANSA, Mediaset, Rai, Meta, Google).

Durante la prima tavola rotonda interverrà anche il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, che si soffermerà sul tema «Istituzioni, diritto e responsabilità: azioni per la tutela dei minori».

Dalla politica si passerà alla filosofia con Umberto Galimberti, filosofo contemporaneo diventato celebre anche sul web, che interverrà nel pomeriggio ragionando sul tema «Riflessione: famiglia e figli nell'era digitale» e allo sport con tanti atleti ed ex atleti internazionali (interverrà anche Enrico Delprato, capitano del Parma Calcio).

Il direttore scientifico del progetto è Ruben Razzante, professore di Diritto dell’informazione all’Università Cattolica di Milano, fondatore del portale www.dirittodellinformazione.it, di cui presiede il comitato scientifico e autore di diversi libri sul diritto e il web.

«Il crescente utilizzo dei social network tra i giovani è accompagnato da rischi significativi per la loro salute mentale. La dipendenza da queste piattaforme può scatenare stati d’ansia, depressione e, poiché i giovani sono continuamente esposti al confronto con gli altri utenti, anche problemi di autostima - spiega Razzante -. Inoltre, il tempo trascorso online può erodere i legami interpersonali, riducendo le interazioni faccia a faccia e influenzando negativamente la qualità delle relazioni offline: educare i giovani sull’importanza di un utilizzo responsabile dei social media è cruciale per favorire un equilibrio nel loro benessere emotivo e nelle relazioni personali».

Ci sarà anche un focus sulla responsabilità sociale di imprese, tech company e broadcaster. «È una responsabilità comune alle aziende, alle istituzioni, alle famiglie, al mondo della comunicazione perché è evidente che i minori sono sempre più a rischio e deboli in un mondo che li espone continuamente al pubblico attraverso i social e il web» afferma Luigi Contu, direttore dell'ANSA, che è media partner dell'evento.

«In particolare, c’è una grande responsabilità di noi giornalisti che dobbiamo fare massima attenzione nel tutelarli e seguire le carte di valori – ha proseguito Contu -. Troppo spesso vediamo immagini e notizie sui minori pubblicate sui senza dovuta attenzione e sensibilità».

Riproduzione riservata © Copyright ANSA