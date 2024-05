Progetto 'A Luci Accese' a Milano l'educazione sessuali arriva a scuola

L'Italia è tra le sole sei nazioni europee che non hanno disposto programmi formali e obbligatori di educazione affettiva e sessuale nelle scuole, insieme a Bulgaria, Cipro, Lituania, Polonia e Romania (Report-Gem Unesco 2023). Allineare la città di Milano al resto dell'Europa é uno degli obiettivi dell'accordo tra Comune e Reckitt Benckiser Healthcare, con Durex Italia, che si prefigge di garantire un accesso sempre più esteso all'educazione affettiva e sessuale per i giovani studenti milanesi. L'accordo, siglato nella sede del Comune e che riguarderà anche la realizzazione della nuova edizione dell'Osservatorio 'Giovani e Sessualità' sul territorio di Milano, rende ufficiale la collaborazione nell'ambito del progetto 'A Luci Accese', e porterà Milano ad essere tra le prime città in Italia a prevedere, dall'anno scolastico 2024/2025, una proposta di corsi di educazione affettiva e sessuale nelle scuole superiori.

"É un momento di accordo tra pubblico e privato che si mettono insieme, per una causa sociale e per avere un impatto positivo per la nostra società - commenta Paolo Zotti, amministratore delegato di Reckitt Benckiser Healthcare Italia, che commercializza il brand Durex -. Alcuni dati sono allarmanti e ci dicono che l'età del primo rapporto sessuale si abbassa sempre di più e meno di un giovane su due utilizza il preservativo". Per l'assessora alle Politiche giovanili del Comune, Martina Riva "questo é un giorno storico per Milano e spero anche per il nostro Paese. Si tratta di una collaborazione innovativa e coraggiosa perchè in Italia non è ancora normale dire che nelle nostre scuole superiori si deve poter parlare di affettività e sessualità". L'iniziativa, in collaborazione con Ala Milano Onlus, prevede per le classi coinvolte un laboratorio interattivo di 6 ore, suddiviso in 3 incontri con professionisti (educatori, psicologi, sessuologi). Verranno garantiti spazi di ascolto non giudicanti e riguardo ai genitori, verranno messi a disposizione materiali informativi e video su una piattaforma digitale.