'Un indovino mi disse', reading teatrale al grattacielo Intesa

Eventi - In collaborazione con Intesa Sanpaolo

Reading-spettacolo musicale, martedì 26 marzo, all'auditorium grattacielo di Intesa Sanpaolo, ispirato al libro 'Un indovino mi disse', uscito nella nuova edizione illustrata il 19 marzo, a vent'anni dalla scomparsa dello scrittore e giornalista.



Lo spettacolo, con inizio alle 20.30, è una co-produzione Intesa Sanpaolo e The Italian Literary Agency, in collaborazione con Longanesi. In scena l'attore Peppe Servillo è accompagnato dal musicista e cantante Natalio Luis Mangalavite, con un intervento di Angela Terzani Staude. La drammaturgia è realizzata con Lorenzo Pavolini che firma la regia.



L'evento è con ingresso gratuito, prenotazioni sul sito www.group.intesasanpaolo.com. Verrà replicato a Milano il giorno 27 marzo presso il Teatro Franco Parenti, alle ore 21.

L'esperienza dei reading teatrali, curati da Giulia Cogoli, continua quindi dopo gli appuntamenti degli anni scorsi con Daniel Pennac, Paolo Rumiz, Benedetta Tobagi e Maurizio de Giovanni. Anche questo spettacolo è inserito nel palinsesto culturale del grattacielo della banca. Oltre 135 mila persone hanno seguito finora le attività culturali del grattacielo che è anche sede di lavoro per 2.000 persone di Intesa Sanpaolo.