Intesa Sanpaolo e AI nella relazione cliente-bancassicurazione

Intelligenza artificiale, tocco umano e innovazione nella relazione tra cliente e bancassicurazione: è il tema della tavola rotonda che si tiene oggi a Milano, nel grattacielo 'La scheggia' di Intesa Sanpaolo in via Melchiorre Gioia. L'evento, che sarà trasmesso in diretta streaming su ANSA.it dalle 12.00, sarà l'occasione per fare il punto sull'impiego dell'intelligenza artificiale nelle banche e nelle assicurazioni, in particolare nel gruppo guidato dal ceo Carlo Messina, che sta fortemente investendo nella digitalizzazione dei processi e dei servizi e nell'impiego delle migliori tecnologie e competenze quali fattori abilitanti del piano d'impresa.

Le sfide e le opportunità legate al rapido sviluppo dell'AI saranno illustrate da quattro manager del gruppo: Marco Ditta, responsabile Data & Artificial Intelligence, Natascia Noveri, responsabile Innovation & Processes, Cristina Motta, executive director della filiale digitale, e Massimiliano Dalla Via, ceo e general manager di Intesa Sanpaolo Rbm Salute. Modera Federico Aguggini, a capo dell'AI Transformation.