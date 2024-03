La pirateria nell'editoria libraria, il 7 marzo l'indagine Ipsos

Alla "pirateria nell'editoria libraria. Quanto pesa e come ridurla", un fenomeno che continua ad avere dimensioni preoccupanti e pericolose per il mondo del libro e che per questo richiede azioni di contrasto ad ampio raggio, è dedicata la terza indagine Ipsos, commissionata dall'Associazione Italiana Editori, che sarà presentata il 7 marzo alle 11 a Roma, al ministero della Cultura.



Un appuntamento voluto da Gli Editori, l'Accordo di consultazione e azione comune sottoscritto a giugno 2019 da Aie e dalla Federazione Italiana Editori di Giornali-Fieg per formalizzare la collaborazione su iniziative condivise di sensibilizzazione di istituzioni, amministrazioni e cittadini sulle tematiche dell'informazione e dell'editoria.



La ricerca fotografa l'ampiezza del fenomeno, i danni arrecati all'industria del libro nel suo complesso e ai principali settori (editoria di varia, editoria universitaria, editoria professionale), l'impatto sull'economia nazionale e sui mancati introiti per il fisco.

L'incontro, moderato dal direttore dell'ANSA Luigi Contu, sarà introdotto da Innocenzo Cipolletta, presidente Aie e Andrea Riffeser Monti, presidente Fieg.

Seguirà la presentazione dell'indagine a cura di Nando Pagnoncelli, presidente di Ipsos Italia. Quindi si svolgerà la tavola rotonda alla quale interverranno Benedetta Alessia Liberatore, direttore della direzione per i servizi digitali dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom), Gaetano Cutarelli, comandante del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, Salvatore Sica, presidente Comitato Consultivo Permanente per il Diritto d'Autore, Mauro Tosca, responsabile antipirateria Aie.

Seguirà un intervento della scrittrice e psicoterapeuta Stefania Andreoli. Concluderà la mattinata di lavori il presidente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei deputati, Federico Mollicone.

L'evento sarà trasmesso anche in streaming sullo youtube del ministero del Cultura e sul sito di Aie e di ANSA.it.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA