La Giustizia tra generazioni e l'ambiente in Costituzione

"La Giustizia tra generazioni: dalla modifica della Costituzione alla pratica".

E' questo l'argomento dell'ASviS Live di oggi, dalle 10 presso la Biblioteca Casanatense di Roma e in diretta streaming sui canali di ASviS e su Ansa.it

L'evento, organizzato dall'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), celebra per il secondo anno l'inserimento in Costituzione del principio di giustizia intergenerazionale, posto alla base del concetto di sviluppo sostenibile e animerà un confronto tra esperti di diverse materie e i ministri, Andrea Abodi e Maria Elisabetta Alberti Casellati, titolari rispettivamente delle deleghe alla condizione giovanile e alle riforme.

