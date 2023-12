Tecnologia solidale 2023, la XII edizione

Il 13 dicembre, alle 15 al CNEL, si tiene la XII edizione di Tecnologia Solidale della Fondazione Pensiero Solido. Nell'ambito dell'evento si cercherà di dare risposta ad alcune domande del tipo: come e perché insegnare alle persone in carcere i mestieri del digitale può essere una opportunità di riscatto personale?

In questo modo inoltre si contribuisce alla realizzazione operativa dell'accordo del 17 giugno tra CNEL e Ministero della Giustizia per promuovere il lavoro e la formazione in carcere. Inoltre la sostenibilità in tutte le sue forme è utile a creare nuove relazioni sociali e a migliorare l'ambiente in cui viviamo. E infine,come possiamo usare l'intelligenza artificiale al servizio del bene comune?

Diretta streaming il 13 dicembre alle 15 su ANSA.it.

LA DIRETTA