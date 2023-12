Unrae presenta analisi mercato 2023 e prospettive 2024

Ritorna a Roma l'evento che Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri in Italia (Unrae) e Luiss Business School dedicheranno domani 12 dicembre all'importante tema 'Nuovi scenari automotive e futuro della mobilità'.



In particolare Andrea Cardinali, direttore generale Unrae presenterà il rapporto 'Analisi del mercato 2023 e le prospettive 2024' con le relative proposte indirizzate ai decision maker, mentre Michele Crisci, presidente Unrae interverrà sul tema con il significativo titolo 'Il Futuro della im-mobilità'. A seguire Fabio Orecchini, direttore scientifico dell'Osservatorio Luiss Business School e Università Guglielmo Marconi renderà nota la ricerca di grande attualità 'L'auto cinese in Europa e in Italia: conoscere per decidere'. Il meeting si svolgerà nella sala Carlo Azeglio Ciampi della prestigiosa Villa Blanc - Luiss Business School - in via Nomentana 216 a Roma. Oltre ai relatori parteciperanno all'evento Matteo Caroli, associate dean for sustainability and impact e responsabile Osservatori Luiss Business School, e manager rappresentanti delle Case del settore auto e veicoli industriali che fanno parte dell Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri.



Suddiviso in due sessioni, fra le 11.00 e le 13.20 e tra le 14.30 e le 15.30, l'evento 'Nuovi scenari automotive e futuro della mobilità' potrà essere seguito in streaming con libero accesso attraverso i siti https://unrae.it/ e https://www.ansa.it/. Interviste e approfondimenti saranno invece pubblicati su https://www.ansa.it/motori.