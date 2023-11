Festival del futuro dal 23 al 25 novembre

Dal 23 al 25 novembre al Teatro Ristori il Festival del Futuro condurrà imprenditori, professionisti, ma anche tante scuole alla scoperta dell’avvenire che ci aspetta. Il tema scelto per quest’anno è 'Fra globalizzazione e frammentazione'. L'evento, giunto alla sua quinta edizione, è promosso dal Gruppo Athesis, da Eccellenze d’Impresa e da Harvard Business Review Italia.

Un riferimento chiaro al quadro internazionale, sempre più complesso e che sta definendo un mondo sempre più multipolare. Oltre 60 speaker di alto livello si avvicenderanno sul palco, per parlare dei temi più importanti con i quali dovremo confrontarci nel breve termine.

Si inizia giovedì 23 novembre, dopo i saluti istituzionali con una sessione intitolata La Globalizzazione frammentata dedicata alla politica estera e a un ordine mondiale diverso da quello che ha caratterizzato la nostra quotidianità negli ultimi decenni.

Fra i temi su cui si è voluto puntare maggiormente ci sono la transizione energetica e l’intelligenza artificiale. Due sfide da accettare con coraggio, tenendo conto non solo delle difficoltà che implicano, ma anche delle grandi opportunità che possono portare, consapevoli che chi resta indietro nella loro implementazione sarà svantaggiato anche nel mondo di domani.

Non manca il tradizionale focus sull’economia, con un dibattito sul trend che caratterizzerà il prossimo decennio e su come si possano gestire i patrimoni in condizioni particolarmente discontinue come quelle attuali. Due momenti di approfondimento pensati per imprenditori e investitori.

Ma la nozione di ‘futuro’ implica anche una riflessione sulla persona. A questo macro tema sono dedicati due panel importanti, che riguardano chi è all’inizio e alla fine della propria attività professionale, con un approfondimento su quelle che saranno le competenze più richieste nel mondo di domani, una sulle implicazioni dell’invecchiamento della forza lavoro e una, su cui il festival ha voluto puntare molto, sulle paure che caratterizzano le nuove generazioni.

Sabato, una mattinata dedicata a chi fa impresa e al territorio italiano, con una riflessione corale sulle eccellenze nazionali in ambito agroalimentare e una sul ruolo prezioso che gli imprenditori ricoprono nelle aree dove sono presenti, con investimenti al servizio della comunità dal punto di vista culturale, sociale e sanitario.