ASviS live Rapporto 2023, dibattito sulle sfide economiche

Prosegue il ciclo di incontri organizzato dall’ASviS per confrontarsi sui contenuti e le proposte del Rapporto annuale 2023 "L'Italia e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile" con rappresentanti delle istituzioni e stakeholder chiave. Quattro incontri dedicati ognuno a una delle quattro dimensioni della sostenibilità: istituzionale, sociale, ambientale ed economica.

Il terzo dei quattro appuntamenti, il 21 novembre alle 17, sarà dedicato alle sfide economiche.

L’incontro si terrà in presenza a Roma su invito presso la Clubhouse di Montecitorio, grazie alla collaborazione con CeoForLife, e sarà trasmesso in diretta streaming per tutte e tutti su questa pagina, sulla pagina Facebook dell'ASviS, sul canale YouTube ASviS oltre che sul sito dell'ANSA