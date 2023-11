A Roma per reimmaginare il futuro della salute

Quale futuro ci attende? I servizi sanitari sapranno rispondere alle sfide in arrivo? Sono alcuni degli interrogativi che saranno affrontati in “Partner per il Futuro. Reimmaginiamo la salute insieme”, l’evento organizzato da Novartis a Roma il 16 novembre per discutere obiettivi e azioni concrete per il futuro e che sarà trasmesso in diretta su Ansa.it a partire dalle 11:30. Le nuove tecnologie applicate in ambito sanitario stanno trasformando l’intero settore ma allo stesso tempo la società si trova ad affrontare sfide collettive dagli esiti incerti e che coinvolgono tutte le generazioni. Il mondo è in rapida trasformazione e reimmaginare la medicina significa pensare ogni giorno a un futuro migliore da trasformare in realtà insieme, attraverso l’innovazione scientifica e la collaborazione attiva con tutti gli attori del paese.

LA DIRETTA

L'evento mette insieme competenze e azioni concrete per contribuire a migliorare il futuro della salute. A partire proprio dalla visione e dalle esigenze delle generazioni che saranno protagoniste del domani – giovani medici, manager e operatori sanitari, ricercatori e pazienti – sarà avviata una collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Giovani. Inoltre, saranno presentati i risultati di un’indagine demoscopica condotta da AstraRicerche su italiani e medici e il nuovo impegno di Novartis per il futuro della salute in Italia.