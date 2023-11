La politica e i giovani, il focus dell'ASviS

Eventi - In collaborazione con Streaming dalle 15

La dimensione istituzionale dello sviluppo sostenibile, il rapporto tra politica e giovani, la partecipazione e il futuro della democrazia rispetto alla sfida della transizione nel contesto globale segnato da crisi e cambiamenti epocali. E' questo il tema dell'ASviS Live di oggi che vedrà confrontarsi Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani Alessandro Colucci presidente dell'Intergruppo Parlamentare Sviluppo Sostenibile, Chiara Braga - presidente del Gruppo del Partito Democratico, Camera dei Deputati, Barbara Floridia, presidente della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, Enrico Giovannini direttore Scientifico dell'ASviS, Maria Cristina Pisani presidente del Consiglio Nazionale dei Giovani, Filippo Salone coordinatore del Gruppo di lavoro sul Goal 16 dell'ASviS. L'appuntamento alle ore 15 presso la CEOForLife Clubhouse Montecitorio - Piazza Montecitorio 116, Roma sarà anche trasmesso in streaming su Ansa.it e sui canali social dell'agenzia.