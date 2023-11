Ad ANSA.it il premio 'Comunicazione Costruttiva' dedicato al digitale

Ansa.it ha vinto il premio Nazionale Comunicazione costruttiva nella sezione Giornalismo digitale.

Il Teatro dei Filodrammatici di Milano ospita alle 17 la prima edizione del Premio Nazionale “Comunicazione Costruttiva”, ideato e assegnato dalla Fondazione Pensiero Solido nell’ambito della sua attività di ricerca, formazione e approfondimento. Il Premio nasce per riconoscere ogni anno i professionisti della comunicazione e dell’informazione che si sono contraddistinti nella loro professione per praticare la "comunicazione costruttiva", vale a dire la comunicazione che fa crescere conoscenza, consapevolezza e responsabilità. L’edizione del 2023 è dedicata alla Comunicazione del Digitale e premierà le categorie “Miglior Divulgatore TV”, “Migliore impatto social(e)”, “Migliori giornalista Radio-TV”, “Migliori giornalisti digitali” e “Migliori giornalisti del digitale”. Nel corso della serata, la Fondazione Pensiero Solido presenterà in anteprima la ricerca realizzata insieme all’istituto YouTrend, dedicata al tema “Gli italiani e la comunicazione digitale". La ricerca esamina il modo in cui le persone si informano sui temi connessi al digitale (social, videogame, fintech, cyber sicurezza ecc.) e avrà un focus sull'intelligenza artificiale. Illustra la ricerca Lorenzo Pregliasco.

L’evento sarà aperto da una serie di saluti istituzionali e da quello del presidente Agcom Giacomo Lasorella. Seguiranno due keynote speech, rispettivamente a cura di Elisabetta Soglio, giornalista e Responsabile di Buone Notizie – Corriere della Sera e di Giovanna Cosenza, Professore ordinario all'Università di Bologna in Semiotica e storytelling, Semiotica dei nuovi media e Semiotica dei consumi. A ritirare i Premi saranno Marco Camisani Calzolari, Rudy Bandiera, Giampaolo Colletti, Bruno Mastroianni, Rosy Russo, Riccardo Scandellari, Barbara Carfagna, Massimo Cerfolini, Helga Cossu, Enrico Pagliarini, Valeria Covato, Federico Ferrazza, Mila Fiordalisi, Francesco Oggiano, Massimo Sebastiani, Luca De Biase, Riccardo Luna e Massimo Sideri.

Sarà inoltre consegnato un Premio alla Carriera a Derrick de Kerckhove e Maria Pia Roussignoud per i quarant’anni della rivista Media Duemila. L'evento sarà l'occasione per il lancio ufficiale di comunicazionecostruttiva.it e di ridando.it, due progetti di comunicazione costruttiva "coordinata e continuativa", promossi dalla Fondazione Pensiero Solido e animati da un'azione di crowdsourcing che vede coinvolti studenti e professionisti della comunicazione.

L'oggetto simbolo del Premio, che sarà donato personalizzato a ciascun premiato, è il "Vaia Cube", amplificatore naturale per smartphone. Ogni Cube è un oggetto unico di design, prodotto dalla startup VAIA recuperando parte dei 42 milioni di metri cubi di alberi abbattuti dalla tempesta Vaia a fine ottobre 2019. Inoltre, per ogni Cube venduto, VAIA pianta un nuovo albero. Il Premio Nazionale “Comunicazione Costruttiva” è promosso in collaborazione con Regione Lombardia. Media partner sono ANSA, Tiscali, Formiche.net, Economyup.it e ItalpressTv. Brunswick è Communication partner dell’iniziativa.