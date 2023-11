Il contributo ambientale come spinta alla sostenibilità

Eventi - In collaborazione con Il focus di Conou a Rimini

Un confronto sull’importanza del contributo ambientale nell’attività di raccolta e riciclo di rifiuti dei Consorzi che trae spunto dalla recente convenzione sottoscritta dal CONOU con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per una più precisa ed efficace gestione della riscossione e un più stringente controllo dell’eventuale evasione. A questo è dedicato l'appuntamento "Gestione e controllo del contributo ambientale: accordo Conou - Agenzia delle Dogane e Monopoli".che sarà trasmesso in streaming venerdì alle 12 su Ansa.it e sui canali social dell'agenzia. Il dibattito sarà focalizzato sull’importanza del contributo ambientale nell’attività di raccolta e riciclo di rifiuti dei Consorzi che trae spunto dalla recente convenzione sottoscritta dal CONOU con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per una più precisa ed efficace gestione della riscossione e un più stringente controllo dell’eventuale evasione. Con il Presidente CONOU, Riccardo Piunti, ne discuteranno: Antonella Bianchi, Dirigente Ufficio Controlli Dogane ADM; Roberto Bianco, Presidente Greentire; Michele Zilla, Presidente Cobat RAEE, Andrea Fluttero, Presidente Erion