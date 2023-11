Al Google Cloud Summit nuove soluzioni di IA Generativa e Cloud per le aziende

Le ultime novità in termini di Intelligenza Artificiale, modernizzazione delle applicazioni, collaborazione, Data Cloud, infrastruttura e sicurezza a supporto delle aziende nella trasformazione digitale: questi i temi del Google Cloud Summit 2023, l’evento annuale che riunisce la community del Cloud, in scena a Milano il 7 novembre 2023. Un momento di confronto in cui saranno approfondite le nuove funzionalità dell’IA generativa e i primi esempi di adozione, oltre agli ultimi aggiornamenti ed investimenti nel cloud basati sull’IA in termini di dati, infrastruttura ottimizzata per l’IA, Security e strumenti di collaborazione e produttività. Al Summit saranno condivise anche delle storie di successo di trasformazione aziendale nell’ecosistema di clienti e partner, tra cui Intesa Sanpaolo, TIM, Max Mara, Amplifon, Coop Alleanza 3.0 e bending Spoon. Il Keynote, che vedrà la presenza, tra gli altri, di Melissa Ferretti Peretti, Country Manager Google Italia, e Anthony Cirot, VP South Emea Google Cloud, e Paolo Spreafico, Customer Engineering Director di Google Cloud per l'Italia, sarà trasmesso in diretta su ANSA.it il 7 novembre dalle 9:30.