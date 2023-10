Al via a Roma la quinta edizione dell'Euroconsumers Forum

"Empower people, improve the market", ovvero "dare potere alle persone, migliorare il mercato". Sarà questo il tema al centro della quinta edizione dell'Euroconsumers International Forum che si terrà il 27 ottobre a Roma presso l'aula consiliare "Giorgio Fregosi" di Palazzo Valentini.

Nel corso dell'evento, che sarà visibile in diretta streaming sul sito ANSA.IT a partire dalle ore 9, saranno approfondite le sfide dell'economia globale e il loro impatto sui consumatori di tutto il mondo. Durante la manifestazione verrà firmato anche l'Euroconsumers Rome Manifesto, documento di dieci principi per la promozione del ruolo dei consumatori e il miglioramento del mercato globale. L'evento sarà anche l'occasione per festeggiare i 50 anni di Altroconsumo, annunciando la nuova piattaforma dell'organizzazione.

