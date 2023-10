'Il mondo che verrà', a Roma CEOforLIFE Awards 2023

Come costruire un mondo più bello, giusto e sostenibile? A questo interrogativo risponderà mercoledì 11 ottobre, a Roma, CEOforLIFE Awards 2023, l'iniziativa nella quale i vertici di grandi aziende e di alcune fra le principali Istituzioni del Paese si confronteranno, illustrando buone prassi e progetti a sostegno della vita per "comprendere come costruire, tutti insieme, un futuro più sostenibile".

L'evento, trasmesso in diretta streaming su ANSA.it, partirà alle ore 9, in Piazza Montecitorio 116 con il saluto di benvenuto di Giordano Fatali, presidente e fondatore di CEOforLIFE, e con l'illustrazione del premio CEOforLIFE Awards, in collaborazione con la cooperativa Agricola San Patrignano. A prendervi parte, fra gli altri, il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto.

